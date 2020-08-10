В Польше, где три дня подряд фиксировали антирекорды по заболевшим коронавирусом, отменили обязательный 14-дневный карантин для граждан Украины, которые прибывают самолетом.

Соответствующая информация появилась на сайте посольства Украины в Польше, в понедельник, 10 августа.

"Пассажиры воздушных судов, осуществляющих международный перелет в Польшу из аэропорта, расположенного на территории Украины, освобождены от обязанности пребывания на карантине", - говорится в сообщении.

Кроме того, от обязанности пребывания на карантине после въезда на территорию Польши освобождены водители членов экипажей авиа-, железнодорожных, судоходных и автотранспортных средств, лица, получающие образование в Польше, работников дипломатических и консульских учреждений.

Отмечается, что список категорий украинцев, которым разрешен въезд в Польшу, не изменился с 3 августа.

В частности, право на въезд в Польшу имеют:

граждане Украины, которые являются супругами или детьми граждан Польши, либо находятся под постоянной опекой граждан Республики Польша;

имеют "карту поляка";

имеют право на постоянное или временное проживание на территории страны и т.п.

Напомним, Польша возобновила авиаперелеты с Украиной с 1 июля.

Ранее мы писали, что въезд для украинцев в Польшу был разрешен частично. А от прохождения 14-дневного карантина освобождались толкьо студенты, ученые, дипломаты, водители-грузоперевозчики.