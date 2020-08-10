Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что власти до конца года намерены набраться долгов на 3,3 миллиарда долларов США.

Об этом он рассказал в интервью изданию Kyiv Post.

По его словам, от Всемирного банка планирует получить около $700 млн. У Международного валютного фонда предполагается одолжить $1,4 млрд, а у Евросоюза €1,2 млрд.

Напомним, за прошедшую неделю Национальный банк Украины выкупил на межбанке почти 40 миллионов долларов.

Также "Страна" писала, что Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз роста государственного долга Украины в 2020 году с 60% до 62% ВВП. Предполагается, что в дальнейшем государственный долг будет снижаться на 2-3% каждый год за счет роста экономики и взвешенной фискальной политики