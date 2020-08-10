Участник акции протеста в Беларуси Евгений Заичкин, кровавые фото с которым облетели весь мир и спровоцировали слух о его гибели, оказался жив. Об этом сообщает Белсат ТВ в своем микроблоге в Тwitter.

Как рассказал сам пострадавший, в воскресенье его избили на акции протеста, он получил сотрясение мозга. По словам Евгения Заичкина, когда он понял, что ОМОН идет за ним, то стал на колени и поднял руки, но это не спасло его от ударов.

"Я видел взмах и дубинку, первый удар по лицу и сразу кровь хлынула, потом били по телу. Брата задержали, что с ним - не знаю, его нет дома. Меня задержали, было сотрясение мозга, вызвали скорую помощь, потом меня доставили в больницу", - рассказал активист и добавил, что из больницы его отпустил врач

"Пришел врач, я попросил его отпустить меня домой, он сказал, что переломов нет, могу пойти, если хочу", - говорит Заичкин.

Напомним, "Страна" вела онлайн-репортаж о том, как проходили выборы в Беларуси и что происходило в Минске.

Также мы сообщали, что Евросоюз раскритиковал силовой разгон протестов в Беларуси.