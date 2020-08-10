Во, вторник, 11 августа, в Украине будет теплая, но дождливая погода. В западных регионах температура воздуха существенно опустится, а благодаря атмосферному фронту практически всех областях ожидаются осадки.

Об этом написала народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Август уже начал не идти, а бежать. До конца лета осталось всего три уик-энда", - поделилась Наталья Диденко.

Завтра в Украине ожидается теплая погода, температура воздуха прогреется до +25...+30 градусов. "Поскольку фронт будет двигаться на юго-восток, то в течение суток локальные дожди будут тянуться за ним и поэтому возможны практически повсюду, но меньших местных масштабов", - написала синоптик.

По данным Наталья Диденко, дожди с грозами наиболее вероятные на Западе, Севере Украины и в Приазовье. Ветер подует из севера, три-восемь метров за секунду.

В Киеве завтра будет "самый теплый день из ближайшей перспективы", максимальная температура воздуха ожидается +28 градусов, а уже в ближайшие дни в столице похолодает до +21...24 градусов.

В среду, 12 августа, в Украине похолодает до +20...+25 градусов, только в южных регионах, на юго-востоке и центральных областях еще продержится жара до +30 градусов.

"Поэтому завтра всем украинцам - срочно выгуливать легкую летнюю одежду, потому что в среду придется что-то набросать крайней мере с рукавом 3/4", - написала синоптик.

Ранее мы писали, какой будет погода в августе. Температура воздуха ожидается в пределах +19...+24 градусов.

Также сообщали, что, ". Синоптики ожидают грозы в центре страны, а также в некоторых западных и северных регионах.