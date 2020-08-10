В обновленной "красной" зоне оказались 105 стран с широким распространением коронавируса, включая Польшу, Румынию, Молдову и Россию. При этом Украина оказалась в "зеленой" зоне.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава на 7 августа, передает "Интерфакс-Украина".

Так, среди стран "красной" зоны также Германия, Бельгия, США, Израиль, Испания, Болгария, Индия, Франция, Греция и др.

При этом Словакия, Венгрия, Грузия, Финляндия перешли в "зеленую" зону. В страны "зеленой" зоны также включены, в частности, Швеция, Великобритания, Словения, Турция, Египет, Италия.

Украина оказалась в "зеленой" зоне с показателем заболеваемости за последние две недели 38,10 на 100 тыс. населения.

В настоящее время расчет показателя, по которому страны распределяются на "красную" и "зеленую" зоны, производится на основании динамики заболевших за две недели.

Напомним, по данным на утро 10 августа, в Украине Covid-19 заразилось еще 1 008 человек.

Как сообщалось, Харьков покинул "красную зону" карантина через полчаса после попадания.