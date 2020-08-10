На столичном Печерске на улице Рогнединской неизвестные похитили у гражданина Великобритании мобильник и кошелек с банковскими карточками. С них злоумышленники сняли 125 000 гривен.

Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

"Подданный Ее Величества прогуливался по Печерску и не заметил, как за ним увязались воры. Когда захотел сделать звонок по мобильному, то понял, что его карманы кто-то на ходу виртуозно обчистил. Пропал iPhone последней модели, британский паспорт и кошелек с банковскими картами и небольшой суммой денег", - говорится в сообщении.

На этом история не закончилась. Пока британец связывался с украинскими правоохранителями, воры воспользовались моментом и сняли с его карточек кругленькую сумму – 125 000 грн.

"Когда вернулся на арендованную квартиру и проверил электронную почту, обнаружил письмо от банка о снятии со счета 125 тысяч гривен. Вероятно, воры получили доступ к банковским инструментам потерпевшего при помощи его телефона", - говорится в тексте сообщения.

Полиция уже открыла по данному факту уголовное дело по статье "Кража".

Напомним, четырехкратную олимпийскую чемпионку по плаванию Яну Клочкову обокрали в ее день рождения, 7 августа. Что именно было украдено, пока не известно.

Также мы писали, что в Киеве средь бела дня мужчина с пистолетом ограбил отделение почты на 5 тысяч гривен.