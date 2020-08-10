На границе Украины и Румынии заработало паромное сообщение "Орловка – Исакча".

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в понедельник, 10 августа.

"Смена пограничных нарядов после получения приказа на охрану государственной границы сегодня впервые приступила к выполнению задач в пункте пропуска через государственную границу на территории ООО "Паромный комплекс "Орловка", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, пограничники Измаильского отряда будут оформлять только грузовые транспортные средства, поскольку, по решению сторон, через пункт пропуска могут следовать только грузовики.

Напомним, в сентябре прошлого года в Одесской области в тестовом режиме испытали работу паромного комплекса "Орловка" между украинским поселком Орловка и румынской Исакчей.

Также в прошлом году сообщалось, что в Украине из Черноморска в итальянский город Бари будет ходить паром.