Для встречи президента Швейцарии Симонетты Соммаруги с главой Украины Владимиром Зеленским, Государственное управление делами (ГУД, также известно как ДУСя - Ред.) взяло рояль напрокат за 30 000 гривен.

Об этом со ссылкой на данные системы публичных закупок сообщают "Украинские новости", в понедельник, 10 августа.

Как сообщается, в пятницу, 7 августа, ГУД подписало акт с физическим лицом-предпринимателем Виктором Мацко о прокате за 30 тысяч гривен рояля Steinway&Sons. Музыкальный инструмент понадобился для организации культурной программы во время встречи президентов, 21 июля в Мариинском дворце.

Напомним, в прошлом году, ведущий популярного вечернего американского шоу "Last Week Tonight with John Oliver" на телеканале HBO Джон Оливер показал провокационное выступление президента Украины "Вечернем квартале" за 2016 год. Тогда в эфире обсуждалась тема возможного импичмента американского президента Дональда Трампа. На записи новогоднего шоу актеры "Квартала 95" высмеяли главу США, показав его за игрой на рояле без штанов.