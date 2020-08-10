Несмотря на то, что еще в конце прошлой неделе президент Владимир Зеленский заговорил о второй волне коронавируса и необходимости готовиться к ней, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко находится в отпуске.

Об этом со ссылкой на источники в Минздраве сообщает УНН.

Главного санврача и заместителя министра здравоохранения точно не будет до конца недели. Когда Ляшко ушел в отпуск - не уточняется, однако в издании уточняют, что связаться с ним или его помощниками не получается с конца прошлой недели.

Напомним, на прошлой неделе в Украине четыре дня подряд фиксировали антирекорд по коронавирусу. Больше всего зараженных было в субботу, 8 августа: сообщалось о 1 489 новых случаях.

Также мы писали, что в Украине в 2,5 раз выросли темпы заражения коронавирусом.