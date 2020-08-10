Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий пообещал активизировать работы по подъему затонувшего у берегов Одессы танкера Delfi. Таким образом он отреагировал на требование президента Владимира Зеленского ликвидировать последствия крушения. Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Президент поинтересовался ходом работ по подъему танкера Delfi, который затонул у побережья Одессы. Глава государства требует решить вопрос ликвидации последствий аварии судна", - говорится в сообщении.

По словам министра инфраструктуры Криклия, уже найден кран для подъема судна, и сегодня будет подписан договор на бесплатный подъем танкера.

Министр пообещал, что работы по подъему судна станут значительно интенсивнее.

Напомним, в ночь на 23 ноября 2019 года к одесскому пляжу "Дельфин" прибило штормом малый танкер "Delfi" с тремя украинцами на борту. Судно терпело бедствие в Одесском заливе несколько часов, не пытаясь зайти в порт, и не подавало сигналов SOS. В результате танкер совершил навал бортом на волнорез. Экипаж пришлось эвакуировать в сложных условиях - все трое моряков были госпитализированы с обморожениями в одесские больницы.

Вблизи затонувшего судна сотрудники экологической инспекции выявили загрязнение воды и воздуха. Допустимые экологические показатели превышены в 15 раз.

11 июля министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе совещания у президента Украины Владимира Зеленского сообщил о планах по подъему судна до 20 июля.

18 июля был начат демонтаж танкера, однако один из прикрепленных к нему буксировочных тросов лопнул от нагрузки. Затем рабочие подсоединили к Delfi новый трос, тем не менее, во время транспортировки его второго конца к буксиру, он утонул.

Дальнейшие попытки, которые предпринимались на протяжении нескольких дней, также не увенчались успехом.