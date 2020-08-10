Штаб оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской заявил, что предложил властям страны начать переговоры, чтобы избежать еще большего насилия.

Об этом заявила представитель штаба Тихановской Мария Колесникова, передают "РИА Новости".

"Мы говорим о переговорах. Мы передали информацию, что призываем начать переговоры, чтобы не допустить никакого вида насилия в белорусском обществе", - сказала она.

В то же время сама Тихановская надеется, что насилие в Беларуси в ближайшее время прекратится.

"Если люди опять захотят выйти на мирный протест, насилие не должно повториться. Мы будем продолжать наши попытки вести диалог с властью… Это все на их совести, не на нашей", - рассказала она.

Напомним, после завершения голосования на выборах президента в Беларуси начались массовые беспорядки. По данным на 01:00 в соседней республике были задержаны в общей сложности около 120 человек.

"Страна" вела онлайн-репортаж о выборах в Беларуси и масштабных протестах, в результате которых погиб один человек.