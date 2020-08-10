На прошлой неделе известный американский актер Арнольд Шварценеггер отпраздновал свое 73-летие, а на днях он впервые стал дедушкой - старшая дочь Кэтрин родила ему внука.

Об этом в понедельник, 10 августа, сообщили американские СМИ.

Как отмечается, детали пока не разглашаются. Известно, что Кэтрин и ее муж, актер Крис Пратт, поженились в июне прошлого года, а о том, что девушка беременна сообщалось в апреле.

При этом, находясь на последних месяцах беременности, Кэтрин не переставала заниматься спортом, в частности, каталась на велосипеде по городу.

Напомним, ранее сообщалось, что у Джуда Лоу родился шестой ребенок, в этот раз от психолога.

Также мы писали, что звезда "Игры престолов" родила от музыканта дочь, которую назвали Вилла.