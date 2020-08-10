В случае, если число новых случаев коронавируса, которое фиксируется в Украине в течение суток, превысит 2 тысячи, то количество смертей от Covid-19 возрастет до 40-50 ежедневно.

Об этом шла речь в ходе селекторном совещании под председателем Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Кроме того, речь на мероприятии шла о том, что немецкая медицинская ассоциация Marburger Bund уже сообщила о начале второй волны эпидемии коронавируса. Также ее ожидают в Польше, Франции и Нидерландах.

"Украинцам необходимо четко разъяснить правила и особенности карантина. Люди у нас ответственные, но они должны понимать, к чему им готовиться, что такое адаптивный карантин. Надо объяснить людям, почему один город находится в "красной" зоне, а другие - в "зеленой", - сказал Зеленский.

Напомним, что на прошлой неделе в Украине четыре дня подряд фиксировали антирекорд по случаям коронавируса, выявленным за сутки. Максимальное количество - 1 489 - обнаружили в субботу, 8 августа.

Мы писали о том, что президент Владимир Зеленский уже заговорил о второй волне коронавируса и даже заявил, что Кабмин должен к ней готовится.