Апелляционный суд Киева постановил оставить в силе решение о незаконном подозрении, которое было посмертно вручено Ивану Кузнецову, которого зарезал радикал Сергей Стерненко.

Об этом сообщил украинский правозащитник Андрей Портнов у себя на странице в Telegram.

"Киевский апелляционный суд оставил сегодня в силе решение, которым было признано противоправным подозрение, посмертно вручённое Ивану Кузнецову, погибшему от рук уроженца Одесской области Стерненко, 1995 г.р, подозреваемого в умышленном убийстве и подсудимого в делах о вымогательстве, обороте наркотиков, пытках и похищении человека", - говорится в сообщении.

Более того, утверждает Портнов, решение уже вступило в законную силу.

"Это обозначает, что на убийцу никто не нападал и он совершил именно умышленное убийство, предусматривающее пожизненное лишение свободы", - написал Портнов.

Напомним, подозрение в умышленном убийстве и незаконном ношении оружия Сергею Стерненко вручили 11 июля. Речь идет о событиях, которые происходили еще в 2018 году. Тогда Стерненко догнал Ивана Кузнецова уже после начавшейся между ними стычки и убил его, ударив ножом в сердце.

15 июня суд избрал радикалу меру пресечения в виде домашнего ареста. А досудебное расследование по делу Стерненко в СБУ завершили 26 июня 2020 года.

Также мы писали, что в четверг, 6 августа, Шевченковский районный суд Киева рассмотрел ходатайства о продлении домашнего ареста радикалу Сергея Стерненко, назначив ему ночной домашний арест до 21 сентября.