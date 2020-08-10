В понедельник, 10 августа, сотрудники Белорусского металлургического завода (БМЗ) начали забастовку из-за возможной фальсификации выборов президента в республике. К заводу подъехали два автозака и автобус с ОМОНом.

Об этом пишет Telegram-канал Nexta.

Работники в конце июля предупреждали свое руководство, что с 10 по 12 августа могут прибегнуть к забастовке в случае "нечестных выборов". В настоящее время работники БМЗ призывают белорусов прийти и подержать их. "Все кто могут, приезжайте и поддержите!", - говорится в сообщении. Сбор был назначен на БМЗ в СПЦ2 в конце цеха возле АБК с торца к 14:00.

По данным Telegram-канала "TUT.BY новости", на заводе в данный момент частично остановилась работа. Работники сообщают, что в конце цеха СПЦ 2 собрались десятки людей. К тому же, сотрудники заявили, что намерены устраивать забастовки в течении трех дней - с 10 по 12 августа. "Мы хотим жить, а не существовать"", - говорится в их сообщении.

Сейчас к заводу подъехали два автозака и автобус с ОМОНом. Руководство не комментирует ситуацию. В приемной отвечают, что никого из руководителей нет на месте.

Напомним, вчера, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. После по всей стране прошли протесты и столкновения с силовиками. "Страна" публиковала онлайн-репортаж о происходящем.

Также мы писали, что глава ЦИК республики уже объявила, что Лукашенко набрал на выборах 80,23%, и данные не изменятся.