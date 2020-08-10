Белорусские оппозиционные телеграм-каналы опубликовали программу протестов на сегодня и завтра.

Сегодня протесты собирают на 19:00 (время совпадает с киевским - Ред.), призывая предварительно закупить защитную экипировку в строительных и спортивных магазинах (защитные очки, респираторы, противогазы).

В Минске участников акции собирают у Стелы и прилегающих районов. В регионах призывали выходить на центральные площади.

Кроме того, завтра на 12:00 объявлена общенациональная забастовка.

"Собирайтесь с вашими коллегами и объявляйте забастовку, пока мы не добьёмся свободных выборов и освобождения политзаключенных", - призывают телеграм-каналы.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. По последним данным ЦИК, Лукашенко набрал на выборах 80,23%, и данные не изменятся.

После голосования в стране начались массовые протесты. По официальным данным ссего задержано около 3 тыс. участников акций.

Ранее Лукашенко предупредил, что не допустит майдана и пригрозил протестующим "адекватным ответом".