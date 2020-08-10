У российского артиста Михаила Ефремова, который является подсудимым по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, резко ухудшилось состояние здоровья. По словам его адвоката, артист отказался от госпитализации. Об этом сообщает телеграм-канал "РИА Новости".

"У Ефремова проблемы с сердцем, но он отказался от госпитализации и намерен завтра прийти в суд, сказал РИА Новости адвокат", - говорится в сообщении.

По данным другого российского ресурса, сын Михаила Ефремова сегодня дважды вызывал отцу скорую помощь в связи с подозрением на инсульт. У артиста резко ухудшилось самочувствие и нарушилась речь, сообщает телеграм-канал LIFE SHOT.

"Однако, когда приехала скорая, никаких симптомов у Ефремова не было. Врачи решили, что, скорее всего, у актера транзиторная ишемическая атака (это приступ, похожий на инсульт, но продолжающийся всего несколько минут и не оставляющий последствий). В госпитализации Ефремову было отказано", - говорится в сообщении.

Напомним, что на вторник, 11 августа назначено очередное заседание суда по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, которое он совершил 8 июня.

Ранее "Страна" писала о том, что по данным свидетелей Ефремов сразу после ДТП вместо помощи пострадавшему жалел свой джип.