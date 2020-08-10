На прошлой неделе 21 сотрудник предприятий госконцерна (ГК) "Укроборонпром" заразился коронавирусом, еще двое работников умерли от осложнений Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба ГК на своей странице в Facebook, в понедельник, 10 августа.

"К сожалению, у нас два новых летальных случая: в Харькове и Львове от пневмонии, развившейся вследствие коронавируса, умерли двое наших коллег. В обоих случаях болезнь развивалась стремительно и, несмотря на все усилия врачей, наших коллег не удалось спасти", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, с начала карантина коронавирус подтвердился у 228 сотрудников предприятий "Укроборонпрома". 170 из них уже выздоровели, четыре умерли.

"Делаем все необходимое, чтобы предотвратить распространение болезни на предприятиях. В помещениях, где работали наши коллеги с подтвержденным диагнозом коронавирус, а также в помещениях общего пользования, проведена дополнительная санитарная обработка. Передвижение сотрудников предприятия ограничено, работа идет с соблюдением масочного режима и условий социального дистанциирования", - отмечают в концерне.

Ранее мы сообщали, что в армии Украины уже шесть человек скончались от осложнений коронавирусной болезни.

Также писали, что, по состоянию на 10 августа, с начала эпидемии Covid-19 в Украине умерли 1 922 человека, за сутки зафиксировали 25 новых летальных случаев.