Обвинительный акт в отношении народного депутата Софии Федины из фракции "Евросолидарность" и волонтера Маруси Зверобой рассмотрит Галицкий районный суд Львова.

Об этом говорится в материалах суда, передают "Украинские новости".

Так, 6 августа в суд поступил обвинительный акт в отношении Федины и Зверобой. Дело будет рассматриваться судьей Ириной Волоско. Однако дата заседания на данный момент неизвестна.

Напомним, в октябре прошлого года Зверобой опубликовала в Facebook видео, на котором она и нардеп от "Европейской солидарности" София Федина нецензурно высказываются в адрес Владимира Зеленского и желают ему смерти.

Также "Страна" писала, что 26 ноября ГБР направило в ГПУ проект уведомления о подозрении нардепу Софии Федине и военнослужащей Марусе Звиробий из-за угрозы убийства президента Украины Владимира Зеленского.

Уже 6 февраля этого года адвокат Зверобой о том, что волонтеру вручили уведомление о подозрении. Днем ранее о ней сообщили и Фединой.

10 марта Печерский районный суд Киева постановил отпустить нардепа Федину под личное обязательство.