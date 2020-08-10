Больше половины украинцев считает, что полноценные связи с неподконтрольными территориями Донбасса, в том числе пассажирское транспортное сообщение, нужно восстанавливать.

Об этом свидетельствуют результаты недавнего опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, сообщает пресс-служба Программы развития ООН в Украине.

Так, в мае-июне 2020 года социологи опросили около двух тысяч респондентов старше 18 лет из всех областей Украины, кроме территорий неподконтрольного Донбасса и Крыма.

Оказалось, что 53% опрошенных выступают за восстановление транспортного сообщения и полноценных связей с населением неподконтрольных правительству Украины территорий. Почти 23% респондентов - за сохранение текущего состояния дел: государство декларирует поддержку населения на неподконтрольных правительству Украины территориях, но продолжает экономическую, транспортную блокаду.

8% украинцев считают, что государство должно ввести полную блокаду неподконтрольных территорий.

55% опрошенных также считают, что жители неподконтрольных правительству Украины территорий являются жертвами конфликта и нуждаются во всесторонней поддержке со стороны Украины. 19% опрошенных отметили, что жители неподконтрольных территорий такие же граждане Украины, как и остальные, и не нуждаются в дополнительной поддержке. Еще 11% считают, что правительство Украины не должно поддерживать жителей, оставшихся проживать на неподконтрольных территориях, ведь они сами приняли такое решение.

Украинцев также спросили, кто, по их мнению, должен нести уголовную ответственность за сотрудничество с органами власти так называемых "ДНР"/"ЛНР": 53% респондентов считают, что только те, чья вина в военных и других тяжких преступлениях будет доказана в суде; 22% считают, что нести ответственность должны все, кто занимал руководящие должности в "Л/ДНР"; 7% думают, что все жители неподконтрольных территорий в той или иной форме сотрудничали с "Л/ДНР"; Еще 3% считают, что никто не должен нести ответственность.

Почти 59% украинцев поддерживают членство Украины в Международном уголовном суде в Гааге. Еще 24% не знают, что такое Международный уголовный суд. 9% высказались против членства, столько же украинцев затруднились с ответом на вопрос.

Напомним, ранее соцопрос показал, что более 80% украинцев считают, что власть провалила мир на Донбассе и посадки коррупционеров.

Также мы сообщали, что, по данным социологов, большинство украинцев за прямые переговоры с Россией и с ОРДЛО по миру на Донбассе.