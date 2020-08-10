Президент Беларуси Александр Лукашенко, который, по данным ЦИК республики, набрал на выборах 80,23%, заявил, что ночью выделил охрану для штаба своей основной конкурентки от оппозиции Светланы Тихановской.

Об этом со ссылкой на БелТА пишет "Интерфакс".

"Что меня насторожило ночью: с вечера вчера мы получили оперативную информацию от этого так называемого объединенного штаба. Кто-то же додумался их всех вместе собрать в одно здание. И журналистов еще оппозиционных. Всего где-то 55 человек. И из них есть еще человек, который, наверное, с головой дружит, - позвонил нам и попросил государство взять под охрану этот офис. Испугались. Нужна была сакральная жертва. Понимаете, окружили этот офис, и кто его знает, кто окружил... И нам пришлось 120 человек выделить для того чтобы контролировать ситуацию вокруг этого офиса", - сказал Лукашенко.

По его словам, власть вынуждена была взять штаб Тихановской под охрану.

"Не дай бог отвернули бы голову одной из них или кому-то, мы бы отмывались годами", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, представители оппозиции этот его шаг не оценили.

"Они это не ценят. Скоро оценят", - заявил Лукашенко.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы, а после - многотысячные протесты сторонников оппозиции. "Страна" подробно рассказывает о происходящем в стране в онлайн-репортаже.

Также мы писали, что 10 августа ЦИК Беларуси объявила, что Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей. Мы анализировали, почему его победу признала Россия, а Запад и Зеленский колеблются.