В Беларуси с уличными боями проходят президентские выборы. Часть общества не согласна с объявленной ЦИК победой Александра Лукашенко, который правит страной уже 26 лет.

Такая несменяемость власти один из аргументов противников Бацьки. Кроме того, у них есть целый набор и других претензий, в том числе и чисто материального плана - низкий уровень жизни, маленькие зарплаты, высокие цены и прочее.

"Страна" решила поинтересоваться а как эти параметры в Беларуси выглядят в сравнении с Украиной.

Пенсии и зарплаты. Данные статистики

Средний размер пенсии в Украине составляет 3400 гривен - такую цифру в середине июня озвучивала министр соцполитики Марина Лазебная.

В июле Беларусь довела средний размер пенсии до 470 белорусских рублей - в переводе на гривны это будет 5 308 грн. То есть средняя пенсия в Беларуси выше украинской на 36%.

Средняя зарплата в Украине за июнь составила 11 579 гривен, согласно данным Госстата. У северных соседей этот показатель составил за тот же месяц 1248,9 белорусских рублей или 14 087 грн.

То есть средняя зарплата у белорусов на 17,8% выше, чем у украинцев.

Какие зарплаты на рынке труда

Но это данные государственной статистики. Сравним, сколько платят на реальном рынке труда.

Рядовому кассиру в минском банке предлагают зарплату в районе 600-700 местных рублей. Это порядка 7-8 тысяч гривен. В Киеве за ту же работу на сайтах вакансий предлагают больше - 11-12 тысяч.

Если брать более специализированные профессии, то, к примеру машинист экскаватора в Киеве может рассчитывать на 20 тысяч гривен, в Минске - примерно на 17 тысяч.

А вот водителям в сервисах такси вроде Uber предлагаются примерно одинаковые зарплаты в пределах 20 000 гривен - что в Киеве, что в Минске. Но в целом зарплаты в украинской столице выше.

То есть в коммерческом секторе, если сравнивать столицы, в Украине можно заработать процентов на 20-30% больше (вопрос - сколько из этого придется отдать за проезд и жилье, но об этом ниже).

Нужно также учитывать, что в Минске населения меньше, чем в Киеве. Соответственно ниже платежеспособный спрос и ниже зарплаты в частном секторе.

А вот в бюджетном явно выше. В Киеве библиотекарей ищут на зарплату в районе 4000 гривен. В Минске - выше 6000.

Учителя математики в государственную школу Минска без опыта работы ищут на зарплату в 13 500 грн (1 200 белорусских рублей). В Украине же в государственных школах зарплаты от 5 до 8 тысяч гривен, и это включая надбавки.

Другое дело - какие затраты у белорусов и украинцев. И сколько с этих зарплат им остается в запас.

Цены на жилье и коммуналку

Арендовать в Киеве однушку со свежим ремонтом и в 10-15 минутах от метро в спальном районе обойдется примерно в 8-9 тысяч гривен.

В аналогичных районах Минска однокомнатная квартира, от которой минут семь пешком до метро, обойдется в 500 рублей - это примерно пять с половиной тысяч гривен.

То есть снимать жилье в белорусской столице примерно на 30% дешевле. Еще меньше стоит коммуналка.

За двушку в Минске с тремя прописанными людьми нужно отдать в отопительный сезон примерно 110 белорусских рублей - это 1 232 гривны.

В Киеве средняя платежка на семью из трех человек, проживающую в двухкомнатной квартире площадью 50 квадратных метров - 2 500 грн в месяц (тоже в отопительный сезон).

Цены на еду

Кило гречки в украинском "Ашане" стоит порядка 33 гривен и выше - в зависимости от бренда. В белорусском сервисе онлайн-доставки продуктов "Хит" средняя цена на гречневую крупу - 2,17 рубля, что равняется 24 гривнам. Правда, за 900 грамм (это максимальная фасовка).

Десяток яиц первой категории стоит в Минске максимум два рубля - это 22,5 гривны. В Киеве дешевле - 18-20 грн.

Литр молока 3,2% жирности стоит в Минске 14-15 грн. В Киеве - более 30 грн.

Полкило овсяных хлопьев Nordic стоят в Украине около 45 грн, в Беларуси 36 грн (3,19 рублей).

Свиная грудинка за кило в Минске обойдется в 120-140 грн, в Киеве - в 150-160.

То есть цены на продукты в целом ниже, чем в Украине, за рядом исключений.

Проезд и бензин

Цены на бензин в Беларуси устанавливаются директивно концерном "Белнефтехим" и действуют на всех заправках, включая частные. Так, сегодня 95-й бензин стоит в республике 1.78 рубль за литр, что равняется 20 гривнам.

В Украине 95-й бензин сегодня стоит в среднем 25 гривен за литр на брендовых заправках с широкой сетью АЗС.

Если же передвигаться общественным транспортом, то поездка в минском метро обойдется в 70 копеек (около 8 грн), а наземным транспортом - 65 копеек. Цены сопоставимые с Киевом.

Впрочем, в мировых рейтинговых агентствах свои расчеты. В январе 2020 года Минск, по данным Numbeo, занял 345-е, а Киев – 347-е место в рейтинге самых дорогих городов мира.

Выводы

Жить в столице Беларуси явно дешевле, чем в Киеве. При том, что зарплаты в бюджетной сфере здесь выше, а в коммерческом секторе - процентов на 20-30 ниже.

То есть плюс-минус затраты и расходы уравновешиваются. Хотя, судя по официальной статистике средних зарплат, на бюджетников здесь тратятся, в сравнении с Украиной, куда большие средства. Что и дает более высокую среднюю зарплату по стране.

Это также значит, что и социальные услуги - образование, здравоохранение, инфраструктура - в Беларуси развиты лучше. Что также нивелирует фактор более скромных зарплат в частном секторе (имея те же доходы, жители Беларуси получают более качественные услуги).

Также важно, что пенсии в стране существенно выше украинских - это значит, работающие белорусы меньше тратят на поддержку престарелых родителей. Что также компенсирует отставание зарплат в частном секторе.

Таким образом нельзя сказать, что "демократия" в Украине на примере цен и зарплат выглядит как-то привлекательнее "диктатуры" в Беларуси. При том, что наша страна в принципе богаче северных соседей, имеет огромные пахотные угодья, природные ресурсы и выходы к морю.