В понедельник, 10 августа, глава министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Евросоюз может рассмотреть введение новых санкций против Беларуси после силового разгона протестующих.

Об этом он рассказал во время пресс-конференции, передает "ТАСС".

Так, по его словам, все будет "зависеть от развития ситуации и действия властей" в Минске.

"Санкции будут одной из опций к рассмотрению. Я верю и надеюсь, что власти Беларуси предпримут шаги и развеют сомнения", - сказал Чапутович.

Напомним, до этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил провести чрезвычайный саммит Европейского Совета в связи с применением силы против белорусов на акциях протеста после выборов президента Беларуси.

В то же время сам Лукашенко на следующий день после массовых протестов во время выступления заявил, что выборы прошли "как праздник".