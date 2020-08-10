Евросоюз рассмотрит введение новых санкций против Беларуси
В понедельник, 10 августа, глава министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Евросоюз может рассмотреть введение новых санкций против Беларуси после силового разгона протестующих.
Об этом он рассказал во время пресс-конференции, передает "ТАСС".
Так, по его словам, все будет "зависеть от развития ситуации и действия властей" в Минске.
"Санкции будут одной из опций к рассмотрению. Я верю и надеюсь, что власти Беларуси предпримут шаги и развеют сомнения", - сказал Чапутович.
Напомним, до этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил провести чрезвычайный саммит Европейского Совета в связи с применением силы против белорусов на акциях протеста после выборов президента Беларуси.
В то же время сам Лукашенко на следующий день после массовых протестов во время выступления заявил, что выборы прошли "как праздник".