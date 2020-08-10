Годовалый ребенок погиб и пятеро взрослых пострадали в результате ДТП, которое произошло в под Днепром на Полтавском шоссе в воскресенье, 9 августа. По предварительным данным, водитель Daewoo Lanos не справился с управлением, выехал на встречную полосу, протаранил автомобиль Skoda , после этого врезался в отбойник и перевернулся на крышу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП Днепропетровской области.

Годовалый малыш, который находился в автомобиле Skoda погиб на месте, а его родители госпитализированы в крайне тяжелом состоянии и сейчас пребывают в коме. Еще одна пассажирка из этого авто также госпитализирована.

Кроме того, серьезные травмы получили две 17 летние девушки, которые находились в Daewoo Lanos. Их состояние медики оценивают, как тяжелое.

По факту ДТП открыто уголовное производство. Виновнику аварии грозит до 8 лет лишения свободы. О том, кто находился за рулем выехавшего на встречку Daewoo Lanos правоохранители пока не сообщают.

Напомним, в пятницу, 7 августа, в Днепре 16-летний парень разогнал легковушку и влетел в грузовик.

Также мы сообщали, что в Киеве на Столичном шоссе произошло смертельное ДТП, погибших из машин вытаскивали спасатели.