Глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что интернет в стране отключали по указанию из-за границы.

Об этом Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Исполнительного комитета - исполнительным секретарем СНГ, главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым, передает "БЕЛТА".

"Кому-то неймется, призывают выходить на улицы. Даже из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения. Сейчас наши специалисты разбираются, откуда идет эта блокировка. Поэтому, если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы", - заявил Лукашенко.

Напомним, вчера после выборов и начавшихся протестов в Беларуси начались массовые проблемы с интернетом. Не работают новостные ресурсы.

Как сообщалось, власти Беларуси назвали количество пострадавших во время протестов. Всего задержано около 3 000 человек.