В понедельник, 10 августа, после жесткого разгона протестующих сторонников оппозиции в Беларуси, в Минске проходит встреча послов стран Евросоюза.

Об этом со ссылкой на министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича пишет РИА Новости.

Чапутович заявил, что смог дозвониться послу Польши в Беларуси Артуру Михальскому только по спутниковому телефону из-за проблем со связью в республике.

"В Минске сейчас проходит встреча послов государств ЕС", - сказал он.

По данным министра иностранных дел Польши, в ходе встречи послы высказывают "разочарование" произошедшими в Беларуси событиями.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы, а после - многотысячные протесты сторонников оппозиции. "Страна" подробно рассказывает о происходящем в стране в онлайн-репортаже.

Также мы писали, что 10 августа ЦИК Беларуси объявила, что Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей. Мы анализировали, почему его победу признала Россия, а Запад и Зеленский колеблются.