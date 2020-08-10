В 2021 году в Украине планируют трижды переносить рабочие дни, чтобы создать благоприятные условия для празднования государственных праздников. Речь идет о Рождестве Христове (7 января), Дне независимости (24 августа) и Дне защитника Украины (14 октября). Кабмин Украины подготовил проект распоряжения "О переносе рабочих дней в 2021 году". Проект акта направлен на согласование профсоюзов.

Об этом сообщается на сайте Федерации профсоюзов.

Согласно проекту акта, предлагается перенести в 2021 году для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, такие рабочие дни.

с пятницы 8 января на субботу 16 января;





с понедельника 23 августа на субботу 28 августа;





с пятницы 15 октября на субботу 23 октября.

Согласно проекту, специальный режим работы банков и их учреждений в эти дни будет определять Национальный банк Украины.

Ранее "Страна" писала о том, что главному раввину Украины понравилась идея Зеленского сделать иудейские религиозные праздники государственными.

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