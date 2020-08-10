Известный украинский музыкант Александр Положинский, экс-лидер группы "Тартак" заявил, что не хочет баллотироваться на должность мэра Луцка на предстоящих местных выборах. Однако не исключает такой возможности его убедят в том, что он может на этом посту сделать для города что-то хорошее.

Об этом сообщает "Перший".

"Я не хочу идти в мэры Луцка, это однозначно. Но меня все время толкают в том направлении разные люди и даже объединения людей… В любом случае я не хочу идти, но я не исключаю такой возможности, если меня убедят, что я способен не только идти, но и иметь шансы на победу", - сказал Положинский.

Музыкант добавил, что ему важно не столько победить, сколько изменить что-то к лучшему на этой должности. Также певец признался, что не знает, что будет делать на посту городского головы, но сказал, что умеет и готов учится.

Александр Положинский - украинский певец и шоумен, в прошлом лидер группы "Тартак" и проекта "Був'є". Лауреат премии имени В. Стуса. Ведущий телеканала "М2". Ранее мы писали, что он покинул группу "Тартак".

Напомним, местные выборы в этом году запланированы на осень - 25 октября. "Страна" писала, как правильно украинцу сменить адрес избирательного участка, чтобы проголосовать по месту жительства.