В Киеве в понедельник, 10 августа, объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются грозы и ливни.

Об этом сообщает "Киевавтодор".

Так, по данным коммунальщиков, над Киевом сегодня - грозовой фронт. Объявлен желтый уровень опасности. Ожидается также порывистый ветер 18-24 м / c. Возможен град.

"Гидрослужба работает в усиленном режиме. На местах возможных подтоплений дежурит техника. В наличии 72 единицы спецтранспорта и спецсредств для ликвидации последствий непогоды. Призываем водителей быть осторожными на дорогах", - сказано в сообщении.

В случае выявления мест подтоплений киевлянам рекомендуют обращаться в круглосуточную диспетчерскую "Киевавтодора".

В Киеве объявили штормовое предупреждение. Фото: Facebook/ Комунальна корпорація "Київавтодор"

Напомним, мы публиковали фото и видео последствий июльского ливня в Киеве.

Также мы писали, что после непогоды воды и берег Азовского моря заполнили миллионы медуз.