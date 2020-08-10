"Приватбанк" объявил о запуске биометрических POS-терминалов "FacePay24", с помощью которых можно оплачивать покупки при отсутствии карты с помощью идентификации лица.

Об этом заявила пресс-служба банка в понедельник, 10 августа.

Как сообщил глава направления обслуживания торговых предприятий "Приватбанка" Евгений Васильцов, "оплата лицом" на данный момент доступна на 260 POS-терминалах Android PAX, и к концу 2020 года банк планирует запустить в Украине 7 700 "FacePay24".

Для использования сервиса "оплата лицом" клиентам банка необходимо установить на смартфон обновленное приложение Privat24 и активировать оплату "FacePay24", а затем сделать три снимка с разных ракурсов и привязать к ним выбранную банковскую карту.

По данным пресс-службы, для оплаты в POS-терминалах Android PAX с помощью идентификации лица после ввода суммы необходимо выбрать на терминале "оплата лицом", посмотреть на фронтальную камеру терминала, нажать кнопку "оплатить" и подтвердить операцию вводом пин-кода.

"FacePay24" использует одну из ведущих в мире систем автоматического распознавания лиц Amazon Rekognition и обеспечивает полную безопасность персональных данных клиентов, включая технические и физические контроли, шифрование данных при хранении и передаче", - добавила пресс-служба.

Напомним, ранее "Приватбанк" добавил оплату штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Также сообщалось, что "Приватбанк" ввел новые правила при покупках через терминал.