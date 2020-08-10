Президент Молдовы Игорь Додон поздравил беларуского лидера Александра Лукашенко с победой на президентских выборах. Об этом говорится на странице Додона в соцсети.

"Поздравляю своего белорусского коллегу Александра Григорьевича Лукашенко с победой на президентских выборах! От имени молдавского народа и от себя лично желаю ему больших успехов в реализации поставленных целей во имя и на благо Республики Беларусь!", - говорится в сообщении.

Также глава Молдовы выразил надежду на "продуктивный диалог и тесное сотрудничество Республики Молдова и Республики Беларусь по различным направлениям", что будет содействовать дальнейшему укреплению отношений.

Напомним, выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. А вечером и ночью по всей стране прошли протесты и столкновения с силовиками, "Страна" вела онлайн-репортаж.

Утром 10 августа ЦИК республики объявила, что Лукашенко победил и набрал больше 80% голосов. А президент Украины Зеленский прокомментировал выборы и протесты в Беларуси.