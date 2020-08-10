В понедельник, 10 августа, президент Украины Владимир Зеленский представил Главному управлению разведки Минобороны Украины нового начальника - Кирилла Буданова.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Это офицер, который прошел все ступеньки военной разведки, прекрасно знает систему изнутри, является участником боевых действий с первых дней войны, а значит - это не "кабинетный теоретик", а настоящий боевой офицер с большим опытом и большим авторитетом", - сказал он.

По словам Зеленского, именно военная разведка Украины является ключевым инструментом для защиты государственных интересов.

"Честь превыше всего" - эта фраза намного содержательнее, чем можно представить. В нее вложено фактически все. Это формула победы. Это вектор, на который нужно равняться, это смысл, суть и основа, на которой в дальнейшем будет строиться работа Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Для меня и моей команды приоритетом является реинтеграция Донбасса и Автономной Республики Крым. Мы нацелены на результат для будущего нашего государства", - сказал Буданов.

Зеленский представил Кирилла Буданова. Фото: president.gov.ua

До этого "Страна" разбиралась, зачем Зеленский отдал разведку специалистам по диверсиям времен Порошенко.

Напомним, о назначении Буданова стало известно 5 августа. Именно в этот день Зеленский подписал указ об увольнении Василия Бурбу с должности начальника Главного управления разведки Минобороны.