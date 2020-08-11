Предлагаем гороскоп на вторник, 11 августа, для всех знаков Зодиака. Это 22-й лунный день, благоприятный для осмысления жизненного опыта и построения рациональных планов на будущее. Общение с сослуживцами в этот день пройдет в позитивном ключе.

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Овен (21.03 - 20.04)

У Овнов намечается неспокойный день, когда на первый план выйдет ваша обеспокоенность жилищными проблемами и неустроенностью быта. Объясните переживания своим близким, чтобы они понимали, что происходит.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцам не придется надеяться на коллег в разрешении накопившихся проблем из-за того, что они не разделяют ваши методы. Доверьтесь себе. Вечером хорошо уделить внимание своему здоровью - посетите кабинет массажиста или спа-салон.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецам не следует негативно трактовать небольшое промедление в делах. Подумайте о том, что идея - это всего лишь точка отправления. Вы почти у цели. Чтобы снова отправиться в путь нужно всего лишь побороть усталость и справиться с апатией.

Рак (22.06 - 22.07)

События в вашей жизни не всегда можно контролировать, а успех ваших идей будет зависеть от того, насколько ваше окружение ими заинтересуется. Звезды не советую сегодня вступать в полемику или судебные разбирательства. Все разрешится самым неожиданным образом.

Лев (23.07 - 23.08)

Иногда в разрешении мелких недоразумений помогает глоток свежего воздуха, бокал шампанского или совет друга. Вам выбирать, как решить основные вопросы. Главное - не впадать в крайности и доверять своему сердцу.

Дева (24.08 - 23.09)

У Дев сегодня есть опасность слишком идеализировать свои заслуги. Мысли о карьерном или личностном росте, интенсивной и разнообразной жизни лучше отложить на потом. Вряд ли это будет продуктивно.

Весы (24.09 - 23.10)

Весам будет сложно предугадать ход развития некоторых событий дня, если вы не обладаете чутьем угадывать, где правда и где ложь. Позиция руководства может казаться непредсказуемой и нелогичной. Однако исход дел окажется для вас удачным.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионам сегодня захочется удовлетворять все свои прихоти, блистать. Будьте осторожны: ваше страстное желание достигать высот может порождать в сердцах окружающих вас зависть.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Звезды советуют Стрельцам использовать эти лунные сутки, чтобы справиться с эмоциональными переживаниями и накопившимися противоречиями в жизни. Внутренний конфликт можно исправить самостоятельно, размышляя более подробно на волнующие темы.

Козерог (22.12 - 20.01)

Рассудительным Козерогам лучше не говорить о себе ничего лишнего даже ближайшему окружению. Ваши признания могут обернуться недоверчивостью по отношению к вам. В споре старайтесь четко и вежливо доносить свою позицию оппоненту.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеи окажутся в заложниках у непредсказуемых событий и незапланированных случайностей. События дня не удастся распланировать или воздействовать на них. Запаситесь терпением, попытайтесь сдерживать негативные чувства.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Сегодня Рыбы смогут проявить рациональность в поступках. Постарайтесь закрепить ощущение баланса хотя бы на день-другой. Вы и сами будете рады тому, что дела будут складываться так, как и было задумано изначально.