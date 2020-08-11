Что приготовили звезды 11 августа 2020 года каждому знаку Зодиака. Фото
Что приготовили звезды 11 августа 2020 года каждому знаку Зодиака. Фото "Страны"

Предлагаем гороскоп на вторник, 11 августа, для всех знаков Зодиака. Это 22-й лунный день, благоприятный для осмысления жизненного опыта и построения рациональных планов на будущее. Общение с сослуживцами в этот день пройдет в позитивном ключе.

Также читайте гороскоп на неделю с 10 по 16 августа о том, что ждет все знаки Зодиака.

Овен (21.03 - 20.04)

У Овнов намечается неспокойный день, когда на первый план выйдет ваша обеспокоенность жилищными проблемами и неустроенностью быта. Объясните переживания своим близким, чтобы они понимали, что происходит.

Телец (21.04 - 20.05) 

Тельцам не придется надеяться на коллег в разрешении накопившихся проблем из-за того, что они не разделяют ваши методы. Доверьтесь себе. Вечером хорошо уделить внимание своему здоровью - посетите кабинет массажиста или спа-салон. 

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецам не следует негативно трактовать небольшое промедление в делах. Подумайте о том, что идея - это всего лишь точка отправления. Вы почти у цели. Чтобы снова отправиться в путь нужно всего лишь побороть усталость и справиться с апатией. 

Рак (22.06 - 22.07)

События в вашей жизни не всегда можно контролировать, а успех ваших идей будет зависеть от того, насколько ваше окружение ими заинтересуется. Звезды не советую сегодня вступать в полемику или судебные разбирательства. Все разрешится самым неожиданным образом. 

Лев (23.07 - 23.08)

Иногда в разрешении мелких недоразумений помогает глоток свежего воздуха, бокал шампанского или совет друга. Вам выбирать, как решить основные вопросы. Главное - не впадать в крайности и доверять своему сердцу. 

Дева (24.08 - 23.09)  

У Дев сегодня есть опасность слишком идеализировать свои заслуги. Мысли о карьерном или личностном росте, интенсивной и разнообразной жизни лучше отложить на потом. Вряд ли это будет продуктивно.

Весы (24.09 - 23.10)  

Весам будет сложно предугадать ход развития некоторых событий дня, если вы не обладаете чутьем угадывать, где правда и где ложь. Позиция руководства может казаться непредсказуемой и нелогичной. Однако исход дел окажется для вас удачным. 

Скорпион (24.10 - 22.11)  

Скорпионам сегодня захочется удовлетворять все свои прихоти, блистать. Будьте осторожны: ваше страстное желание достигать высот может порождать в сердцах окружающих вас зависть. 

Стрелец (23.11 - 21.12) 

Звезды советуют Стрельцам использовать эти лунные сутки, чтобы справиться с эмоциональными переживаниями и накопившимися противоречиями в жизни. Внутренний конфликт можно исправить самостоятельно, размышляя более подробно на волнующие темы. 

Козерог (22.12 - 20.01) 

Рассудительным Козерогам лучше не говорить о себе ничего лишнего даже ближайшему окружению. Ваши признания могут обернуться недоверчивостью по отношению к вам. В споре старайтесь четко и вежливо доносить свою позицию оппоненту.  

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеи окажутся в заложниках у непредсказуемых событий и незапланированных случайностей. События дня не удастся распланировать или воздействовать на них. Запаситесь терпением, попытайтесь сдерживать негативные чувства. 

Рыбы (21.02 - 20.03) 

Сегодня Рыбы смогут проявить рациональность в поступках. Постарайтесь закрепить ощущение баланса хотя бы на день-другой. Вы и сами будете рады тому, что дела будут складываться так, как и было задумано изначально. 

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