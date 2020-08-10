Украинские дипломаты на получали обращений относительно задержанных или пострадавших во время протестов в Беларуси украинцах.

Об этом сообщает МИД Украины в ответ на информационный запрос, как передает "Укринформ".

"По состоянию на данный момент обращений в отношении задержанных или пострадавших граждан Украины в посольство Украины в Беларуси не поступало. Консульский отдел посольства принимает меры по выяснению возможного наличия граждан Украины среди пострадавших и задержанных во время столкновений протестующих с правоохранителями", - говорится в ответе.

Ранее в НСЖУ заявили, что в ходе протестов в Беларуси силовики избили украинского журналиста Мстислава Чернова, который вместе с другими представителями СМИ освещал масштабные протесты.

По данным белоруских правоохранителей, во время протестов, которые начались после выборов президента, пострадали 39 силовиков и более 50 гражданских лиц. Всего же было задержано около 3 000 человек.

Также мы сообщали, что Евросоюз раскритиковал силовой разгон протестов в Беларуси.