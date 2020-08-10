Выборы президента Беларуси прошли как праздник, но те, кто планировали его испортить, засветились еще ярче.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на сегодняшней встрече с главой Исполкома СНГ и одновременно главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым, передает "БелТА".

"Спасибо за то, что, несмотря на обстановку в мире, особенно с эпидемией, вы не побоялись, как истинный генерал, приехать в Беларусь, чтобы воочию лицезреть ситуацию, особенно в этот электоральный период. Я знаю оценки вашей миссии и буду очень рад услышать из ваших уст замечания, предложения, если какие-то были по ходу избирательной кампании. Но вы же видели, что мы хотели людям подарить праздник, и они действительно откликнулись", - сказал Александр Лукашенко.

Глава страны отметил, что выборы состоялись при рекордной за всю историю явке, на участки голосования шли семьями, вместе с детьми. Причем, по мнению главы государства, после объявления окончательных результатов, она может быть еще выше.

"Меня, честно говоря, умиляет, когда с маленьким детишками приходят. Понимаете, это праздник. Кому-то захотелось испортить этот праздник. Мы их увидели - они засветились еще ярче этой ночью. Мы отфиксировали (вам это известно, как бывшему разведчику) звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять", - заявил белорусский лидер.

По словам Лукашенко, за прошедшие сутки многим людям из-за соображений безопасности было отказано во въезде в Беларусь. "Документы были фальшивые, а большинство не знало, зачем они едут, - пояснил он. - Но, тем не менее, ночью ходили-бродили, пытались ребят из милиции атаковать и в отдельные моменты атаковали, но ребята достойно выстояли и ответили", - отметил президент.

В то же время глава государства констатировал, что пострадавшие есть с обеих сторон. По его словам, получили травмы примерно 50 гражданских и около 30 правоохранителей.