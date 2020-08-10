"Выборы президента прошли как праздник". Бацька назвал протестующих овцами, которыми управляли из Европы
Выборы президента Беларуси прошли как праздник, но те, кто планировали его испортить, засветились еще ярче.
Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на сегодняшней встрече с главой Исполкома СНГ и одновременно главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым, передает "БелТА".
"Спасибо за то, что, несмотря на обстановку в мире, особенно с эпидемией, вы не побоялись, как истинный генерал, приехать в Беларусь, чтобы воочию лицезреть ситуацию, особенно в этот электоральный период. Я знаю оценки вашей миссии и буду очень рад услышать из ваших уст замечания, предложения, если какие-то были по ходу избирательной кампании. Но вы же видели, что мы хотели людям подарить праздник, и они действительно откликнулись", - сказал Александр Лукашенко.
Глава страны отметил, что выборы состоялись при рекордной за всю историю явке, на участки голосования шли семьями, вместе с детьми. Причем, по мнению главы государства, после объявления окончательных результатов, она может быть еще выше.
"Меня, честно говоря, умиляет, когда с маленьким детишками приходят. Понимаете, это праздник. Кому-то захотелось испортить этот праздник. Мы их увидели - они засветились еще ярче этой ночью. Мы отфиксировали (вам это известно, как бывшему разведчику) звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять", - заявил белорусский лидер.
По словам Лукашенко, за прошедшие сутки многим людям из-за соображений безопасности было отказано во въезде в Беларусь. "Документы были фальшивые, а большинство не знало, зачем они едут, - пояснил он. - Но, тем не менее, ночью ходили-бродили, пытались ребят из милиции атаковать и в отдельные моменты атаковали, но ребята достойно выстояли и ответили", - отметил президент.
В то же время глава государства констатировал, что пострадавшие есть с обеих сторон. По его словам, получили травмы примерно 50 гражданских и около 30 правоохранителей.