В понедельник, 10 августа, после голосования на выборах и ночи протестов президент Беларуси Александр Лукашенко сделал первые заявления. Он прокомментировал события сегодняшней ночи и выборы. По его словам, управляли протестами из-за границы, не жалея на это денег, омоновцы не склоняли щиты перед протестующими, а сам он не позволит разорвать страну и верит, что скоро все успокоится.

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"Из-за границы управляли нашими овцами"

Во время встречи с исполнительным секретарем СНГ, главой миссии наблюдателей от СНГ Сергеем Лебедевым, Александр Лукашенко заявил, что во время протестов в Беларуси отследили звонки из-за границы - из Чехии, Великобритании, Польши, то есть это говорит, что протесты были управляемые и координировались из-за границы.

"Мы хотели людям подарить праздник, и они действительно откликнулись", - цитирует Лукашенко "Белта".

По его словам, выборы прошли при рекордной за всю историю явке, а на участки голосования шли семьями.

"Меня, честно говоря, умиляет, когда с маленьким детишками приходят. Понимаете, это праздник. Кому-то захотелось испортить этот праздник. Мы их увидели - они засветились еще ярче этой ночью. Мы отфиксировали, вам это известно, как бывшему разведчику, звонки из-за границы. Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами: они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять", - заявил белорусский лидер.

"Ходили-бродили, пытались атаковать"

Что касается участников протестов, то разговаривая с Лебедевым, Лукашенко рассказал, что за прошлые сутки многим было отказано во въезде в Беларусь из соображений безопасности.

"Документы были фальшивые, а большинство не знало, зачем они едут. Но, тем не менее, ночью ходили-бродили, пытались ребят из милиции атаковать и в отдельные моменты атаковали, но ребята достойно выстояли и ответили", - сказал президент Беларуси.

Фото с вчерашних протестов

Также он заявил, что вчерашние сообщения о том, что в некоторых городах омоновцы сложили щиты в знак солидарности с протестующими, не соответствуют действительности.

"Ребята из милиции и военные, которые были задействованы, очень достойно себя вели, настоящие патриоты. Правда, сейчас фейки вбрасывают, что в каком-то городе ребята из ОМОНа чуть ли не щиты сложили. Начинаю уточнять - абсолютное вранье. Обычные, простые ребята. Говорят: "Мы страну на щиты не складываем, мы будем ее защищать насколько это возможно", - сказал Лукашенко.

"Страну разорвать мы не позволим"

Общаясь с журналистами Лукашенко сказал, что ответ на неправомерные действия будет адекватный, и разорвать страну никто не позволит.

"То, о чем я говорил, это все подтверждается. Если кто-то не верил, то он сейчас в это поверил. То есть нам пытаются эту заварушку подкинуть. Я предупреждал: майдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось. Поэтому надо утихомириться, успокоиться, - отметил белорусский лидер. - А родителям третий раз говорю посмотреть, где их чадо, чтобы не было потом больно. Чтобы не ахали, не охали. Ранены где-то около 25 ребят из ОМОНа. Есть переломы рук, ног. Специально, целенаправленно били по этим ребятам. Они ответили. Чего теперь рыдать и плакать? Поэтому ответ будет адекватный. Страну разорвать мы не позволим" - цитирует его "Белта".

"Интернет отключали из-за границы"

После ого, как вчера вечером в Беларуси лег интернет и не работали сайты с белорусскими доменами - ни СМИ, ни даже интернет-магазины, Лукашенко заявил, что власти не имеют к этому отношения.

"Кому-то неймется, призывают выходить на улицы. Даже из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения. Сейчас наши специалисты разбираются, откуда идет эта блокировка. Поэтому, если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы", - сказал президент Беларуси.

"Отработают деньги и успокоятся"

Также президент Беларуси, выступая перед журналистами, выразил мнение, что оппозиция бросила на противостояние с властями деньги, но как только их отработают, то все успокоится.

"Нас россияне всегда настораживают и обращают внимание, что вот этот Запад, НАТО, США и прочие, смотрите, они такие-сякие. Но с американскими паспортами в штыки пошли защищать некоторые кадры из руководящего состава России. То есть все перемешалось.

Я долго думал, что же происходит? Деньги! Заплатил - неважно, какой паспорт, неважно какие идеи. Деньги есть - воюем, сражаемся! Так и у нас внутри страны происходит. Все решают деньги.

Определенные сидельцы миллионы вывезли, денег же хватает. Мы еще не все видим. То, что мы видим с экранов телевизора - это копейки. Огромные деньги, и они же понимают, что они могут им в жизни не понадобиться, поэтому они бросают их на противостояние с властями. Авось, получится, на улицы выйдут. Авось, застрелят этого Лукашенко. Разные версии. Мы ничего здесь не исключаем, но работают деньги.

Завтра они уже инвестиции эти отработают и успокоятся. Жить-то нам завтра придется вместе, на этом клочке земли, поэтому все будет нормально!"

Напомним, что спустя два часа после окончания голосования в Минске и других городах Беларуси прошли митинги несогласных, которые заявляли о подтасовках пользу действующего президента Александра Лукашенко.

Стычки и волнения прошли в 33 населенных пунктах. В Минске милиция применила водометы. Были задержаны около 3 тысяч человек по всех стране. Пострадали 39 правоохранителей и более 50 гражданских. По официальным данным погибших нет. Оппозиционные телеграм-каналы сообщают, что могли погибнуть от одного до трех человек.