Ювелирная компания из Израиля создает самую дорогую защитную маску в мире. Ее цена составляет около 1,5 млн долларов.

Об этом говорится в сюжете "ТСН".

Как сообщается, каркас маски состоит из чистого золота в 18 карат, а сверху она будет инкрустирована более 3,5 тыс. белыми и черными бриллиантами.

Маска делается по заказу одного китайского бизнесмена, проживающего в США. Его имя держится в тайне. Мужчина пожелал, чтобы до конца 2020 года она была готова. Приблизительный вес маски составит 270 граммов. Производители говорят: защитное средство вряд ли будет практичным, но точно будет привлекать внимание людей.

Напомним, в Индии для защиты от коронавируса бизнесмен носит маску из чистого золота.

Также мы писали, что португальские ученые изобрели маску, которая полностью нейтрализует коронавирус.