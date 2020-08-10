В течение минувших суток ни один человек в Вооруженных силах Украины не заразился коронавирусом, всего же на сегодня Covid-19 болеют 305 военнослужащих.

Об этом в Facebook сообщает Командование Медсил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 10 августа в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 305 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 681 человек, летальных исходов - 6", - сказано в сообщении.

Также известно, что сегодня на изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 795 человек. Количество военнослужащих, у которых она заканчивается в ближайшие трое суток, - 211 человек.

Напомним, по состоянию на утро 10 августа в Украине число зараженных Covid-19 увеличилось еще на 1 008 человек.

Также мы писали, что в Украине в 2,5 раз выросли темпы заражения коронавирусом.