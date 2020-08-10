Зеркало Поднебесной. Китай ввел санкции против 11 американских чиновников
Китай ввел зеркальные санкции против 11 официальных американских лиц, ответив таким образом на действия Минфина США, которые были предприняты против официальных лиц Китая и Гонконга.
"Эти санкции вступают в силу сегодня и распространяются на 11 человек", - заявил представитель МИД КНР Ван Чжао Лицзяня, как об этом сообщает ТАСС.
Напомним, Министерство финансов США ввело санкции против главы администрации Гонконга Кэри Лэм и 10 других высокопоставленных чиновников из Гонконга и материкового Китая. Вашингтон обвиняет их в "подрыве автономии Гонконга и нарушении прав человека".
Как сообщалось, председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ об утверждении и опубликовании принятого парламентом закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, который вступил в силу 30 июня.
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