Китай ввел зеркальные санкции против 11 официальных американских лиц, ответив таким образом на действия Минфина США, которые были предприняты против официальных лиц Китая и Гонконга.

"Эти санкции вступают в силу сегодня и распространяются на 11 человек", - заявил представитель МИД КНР Ван Чжао Лицзяня, как об этом сообщает ТАСС.

Напомним, Министерство финансов США ввело санкции против главы администрации Гонконга Кэри Лэм и 10 других высокопоставленных чиновников из Гонконга и материкового Китая. Вашингтон обвиняет их в "подрыве автономии Гонконга и нарушении прав человека".

Как сообщалось, председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ об утверждении и опубликовании принятого парламентом закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, который вступил в силу 30 июня.

Также мы писали, что по данным контрразведки США, Китай хочет помешать переизбранию Трампа.