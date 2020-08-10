В понедельник, 10 августа, президент Европейского совета Шарль Мишель выступил с критикой силового разгона протестующих в Беларуси.

Соответствующий пост он разместил у себя в Twitter.

"Насилие в отношении протестующих - это не ответ. Необходимо обеспечить свободу слова, свободу собраний, основные права человека", - говорится в сообщении.

Напомним, выборы в Беларуси состоялись 9 августа. А вечером и ночью по всей стране прошли протесты и столкновения с силовиками, "Страна" вела онлайн-репортаж.

Утром 10 августа ЦИК республики объявила, что Лукашенко победил и набрал больше 80% голосов. А президент Украины Зеленский прокомментировал выборы и протесты в Беларуси.

В ходе протестов погиб один протестующий, однако в МВД выступили с заявлением, что акции протеста прошли без жертв.