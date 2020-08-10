Служба безопасности Украины не получала запросов от Федеральной службы безопасности США по поводу олигарха Игоря Коломойского и его партнера по бизнесу Геннадия Боголюбова.

Об этом со ссылкой на источник в СБУ пишут "Украинские Новости".

"Информация о получении каких-то запросов (от ФБР США - Ред.) отсутствует", - заявил источник.

Впрочем представитель спецслужбы также сообщил, что такие запросы могли поступить по линии Офиса генпрокурора.

Напомним, на прошлой неделе Федеральное бюро расследований (США) провело обыски в офисах Кливленда и Майами агентства недвижимости Optima Management Group, связанного с Игорем Коломойским. Optima - это конгломерат компаний в Соединенных Штатах, которые имеют интересы в сфере недвижимости в Кливленде.

Также мы писали, что Министерство юстиции США обвинило Коломойского в краже миллиардов долларов из ПриватБанка, ему вменяют в вину использование огромного количества компаний для отмывания этих денег.

Также "Страна" сообщала, что олигарх опроверг эти обвинения.