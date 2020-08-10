Во время протестов в Беларуси, которые начались после выборов президента, пострадали 39 силовиков и более 50 гражданских лиц. Всего же было задержано около 3 000 человек.

Об этом сообщает агентство "БелТА" со ссылкой на МВД.

Кроме того, в МВД добавили, что во время беспорядков никто не погиб, и призвали не верить фейкам. Сообщается, что всем раненым оказали медицинскую помощь.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. В нескольких городах страны начались протестные акции, в ходе которых правоохранители пустили в ход слезоточивый газ и светошумовые гранаты. По предварительным итогам выборов, действующий президент Александр Лукашенко, руководящий страной 26 лет, набрал 80,23% голосов.

Ранее сообщалось, что в результате ночных протестов в Беларуси погиб один человек. Им оказался мужчина, который погиб после наезда спецтранспорта на протестующих.

Также мы писали, что в Беларуси по факту беспорядков открыли уголовные дела. Виновникам грозит до 15 лет.