Всего 358 человек пересекли административную границу Украины с аннексированным Крымом в течение минувших суток. КПВВ "Каланчак", "Чаплинка" и "Чонгар" продолжают работу в ограниченном режиме. Об этом сообщается на странице Херсонского погранотряда ГПСУ в соцсети.

"За прошедшие сутки через админкордон со временно оккупированным Крымом проследовали 358 гражданин, из которых 201 - на временно оккупированную территорию и 157 - на материковую часть Украины", - говорится в сообщении.

Также представительство президента Украины в Автономной Республике Крым назвало перечень гуманитарных оснований для пересечения КПВВ с аннексированным Крымом:

подача абитуриентом (с одним из родителей/опекунов) документов для поступления в учебное заведение;





наличие каких-либо подтверждений проживания в Крыму или на подконтрольной территории при отсутствии регистрации места жительства;





необходимость соблюдения принципа единства семьи;





тяжелая болезнь лица и необходимость пополнения запасов лекарств и/или получение медицинской помощи;





смерть или тяжелая болезнь близких родственников;





другие случаи, когда ситуация требует неотложного пересечения лицом админграницы в любом направлении (политическое преследование).







Напомним, на внеочередном заседании правительства Украины было принято решение о прекращении до конца августа работы контрольных пунктов въезда-выезда, которые расположены на границе с аннексированным Крымом.

Также мы разбирались, зачем Зеленский закрыл границу с Крымом, "закупорив" сотни тысяч граждан Украины.