29 августа православные празднуют Ореховый Спас. Это третий и последний августовский спас, который знаменует окончание сбора урожая. Хозяйки обычно в этот день или накануне пекут хлеб из муки свежего помола и запасаются впрок зерном, лесными и грецкими орехами на зиму. Поэтому часто Спас называют Хлебным.

Третий Спас также напрямую связан с началом осени и дождливым сезоном.

Что святят в церкви

В храмах святят преимущественно мед с яблоками, виноград, груши и сливы. Однако главными на освящении становятся орехи, ореховые ветки.

Приносят также свежий хлеб и другую выпечку, которые символизируют достаток в семье. Нередко в храмах старались освятить лён или полотно, из которого шили постельное белье и одежду. Считалось, что такая материя способна исцелить от болезни.

В селах освящают колодцы и другие источники с питьевой водой.

Что известно про Ореховый Спас

Ореховый Спас празднуют 29 августа после Успения Богородицы. В церковном календаре он называется Перенесение Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа.

История праздника уходит корнями в прошлое, когда Иисус проповедовал православную веру жителям Эдессы. Правителем в городе был царь Авгарь, который мучился из-за ужасных язв на теле. Узнав про чудеса мессии, он направил к нему своего художника Анания, которому велел написать портрет Спасителя. Царь Авгарь верил, что это исцелит его от недуга. Вместо портрета художник принес своему хозяину полотенце, которым вытер лицо прославленный Учитель. На полотне отобразился лик святого. Это изображение избавило царя от болезни и стало прообразом первых икон с изображением Иисуса Христа.

Во время крестовых походов святыню похитили из храма Святой Софии (мечеть Айя-София, Ред.), ее местонахождение сейчас неизвестно.

Приметы и запреты дня

На Спас приходят в церковь, чтобы освятить орехи, хлеб и полотно. После службы выпечкой угощали нуждающихся, старались подать милостыню. При этом отказать просящему в праздник считалось грехом.

На Ореховый спас не ссорятся и не желают никому зла, чтобы загаданное не обернулось против самого просящего. Не нагружают себя физическим трудом.

Собираясь за семейным столом, в первую очередь благодарят Спасителя за урожай. Поскольку Успенский пост к этому дню заканчивается, на стол ставят сдобный каравай, блюда из мяса или рыбы. Праздник стараются проводить не слишком шумно и обязательно с молитвенным обращением к Богу.

Третий Спас еще называли Холодным из-за похолодания и вероятных осадков в этот день. При этом дождь предвещал теплую осень и богатый урожай грибов.

Считается, что подряд не может быть два урожайных года орехов или пшеницы, так как они между собой чередуются. Поэтому если получится собрать много орехов, то через год таким же щедрым будет урожай зерновых культур.

Отлет журавлей на юг говорил, что Покрова будут морозными, а погожий денек означал короткую и сытную зиму. Если на Спас стоял жаркий день - конец сентября будет дождливым и холодным.