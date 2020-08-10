В понедельник, 10 августа, глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси и успешным завершением избирательной кампании.

Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба партии.

"Граждане Республики Беларусь подтвердили, что Вы остаетесь неоспоримым лидером в своем государстве. Как человек, который знаком с Вами долгие годы и относится к Вам с огромным уважением, считаю, что это лидерство основано на феноменальном трудолюбии, ответственности и готовности защищать свою страну и своих граждан. Как бы к этому ни относились Ваши оппоненты, это настоящая последовательная и принципиальная мужская позиция. Ваш вклад в урегулирование конфликта на Востоке Украины неоценим, и я уверен, что Вы продолжите делать все для установления мира на Донбассе и дальнейшего развития белорусско-украинских отношений", - обратился Медведчук к Лукашенко.

Напомним, выборы в Беларуси состоялись 9 августа. После этого по всей стране прошли протесты и столкновения с силовиками. А утром ЦИК сообщила, что Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей. "Страна" ведет онлайн-репортаж о ситуации в республике.

Также мы писали, что первым с победой на выборах Бацьку поздравил Си Цзиньпин. Также Александра Лукашенко уже поздравил президент РФ Владимир Путин.

А вот президент Украины Владимир Зеленский, комментируя выборы и протесты в Беларуси, призвал власть и общество к диалогу и отказу от уличного насилия.