Министерство внутренних дел Беларуси утверждает, что в результате протестов в Беларуси ни один человек не погиб. Хотя до этого сообщалось, что мужчину задавила машина спецтехники.

Об этом заявил пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова, передает "ТАСС".

"Погибших нет", - сказала она.

До этого мы приводили слова представителя правозащитного центра "Весна" Валентина Стефановича, который рассказал об одном погибшем. Им оказался мужчина, который во время протестов решил запрыгнуть на спецтранспорт силовиков. В какой-то момент он сорвался и попал под колеса машины.

Напомним, по факту массовых беспорядков в Беларуси правоохранители уголовные дела. Виновникам грозит от восьми до 15 лет лишения свободы. Всего задержаны около 120 человек.

"Страна" также вела онлайн-репортаж о выборах в Беларуси и масштабных протестах, в результате которых погиб один человек.