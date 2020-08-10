В Киеве второй день подряд снижается число новых случаев коронавируса, которые фиксируют за сутки. Так, по состоянию на 10 августа их стало больше всего на 66 случаев, что почти вдвое меньше, чем в предыдущий день.

Об этом в Telegram-канале сообщает мэр столицы Виталий Кличко.

По данным мэра, на сегодня в столице уже 9 564 подтвержденных случаев заболевания Covid-19. 147 из них оказались летальными, 3 214 человек уже выздоровели.

За минувшие сутки заболели: 40 женщин в возрасте от 19 до 81 года, 23 мужчины в возрасте от 22 до 78 лет, 2 девочки - 2 и 15 лет и 1 мальчик 4 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 14, в Дарницком - 10 и 9 случаев - в Деснянском районе.

Отметим, что после стремительного роста новых случаев коронавируса на прошлой неделе и рекордном приросте в 200 человек 8 августа заболеваемость в столице снижается уже второй день подряд. Вчера в Киеве обнаружили 120 случаев Covid, сегодня - 66, что почти что в два раза меньше.

Напомним, по состоянию на утро 10 августа в Украине число зараженных Covid-19 увеличилось на 1 008 человек.

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