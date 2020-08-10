Белорусский президент Александр Лукашенко впервые после выборов сделал официальное заявление.

Об этом он заявил в понедельник в ходе посещения ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация", как передает БелТА.

"Политика одна должна быть - люди", - сказал Лукашенко.

Напомним, 9 августа в стране прошли президентские выборы. Согласно предварительной информации ЦИК, Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей. В штабе основного соперника Лукашенко на выборах - Светланы Тихановской - озвученную ЦИК информацию об итогах избирательной кампании назвали противоречащей здравому смыслу.

Как сообщалось, 9-10 августа в Минске и ряде других городов после закрытия избирательных участков прошли массовые акции протеста. Правозащитники сообщают о десятках пострадавших в результате стычек с сотрудниками силовых структур.