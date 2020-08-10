Член Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко поздравил действующего президента Беларуси Александра Лукашенко с победой на выборах.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Александр Григорьевич, поздравляю Вас с победой на выборах президента Республики Беларусь. Верю в углубление украинско-белорусской дружбы!", - написал народный избранник.

Кроме того, Шевченко поблагодарил Лукашенко за "душевное отношение к Украине".

Отметим, что пост не остался незамеченным среди коллег Шевченко по Раде. Так, депутат от "Слуги народа" и член парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Елизавета Богуцкая в комментариях крайне негативно оценила поступок коллеги.

"Соболезную", - ответил ей Шевченко.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента. После по всей стране прошли протесты и столкновения с силовиками, "Страна" публиковала онлайн-репортаж о происходящем.

По словам главы ЦИК республики, Лукашенко набрал на выборах 80,23%, и данные не изменятся.