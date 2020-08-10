"Слуга народа" Шевченко поздравил Бацьку с победой на выборах, но соратники по партии матерно не оценили
Член Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко поздравил действующего президента Беларуси Александра Лукашенко с победой на выборах.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Александр Григорьевич, поздравляю Вас с победой на выборах президента Республики Беларусь. Верю в углубление украинско-белорусской дружбы!", - написал народный избранник.
Кроме того, Шевченко поблагодарил Лукашенко за "душевное отношение к Украине".
Отметим, что пост не остался незамеченным среди коллег Шевченко по Раде. Так, депутат от "Слуги народа" и член парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Елизавета Богуцкая в комментариях крайне негативно оценила поступок коллеги.
"Соболезную", - ответил ей Шевченко.
Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси состоялись выборы президента. После по всей стране прошли протесты и столкновения с силовиками, "Страна" публиковала онлайн-репортаж о происходящем.
По словам главы ЦИК республики, Лукашенко набрал на выборах 80,23%, и данные не изменятся.