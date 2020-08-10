Министерства здравоохранения и образования Украины разработали для школ протокол действий в случае вспышек коронавируса. Ответственность за выявление детей с признаками болезни возлагается на руководство учебных заведений.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 10 августа сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook.

"У нас достаточно четко определены все эти правила. Все эти правила мы разрабатывали вместе с Министерством образования и науки. В этих правилах определено, что это возлагается на руководство школы - эта обязанность по выявлению детей с признаками респираторной болезни, проведение термоскрининга, как обращаться в том числе в больницы, в какие сроки", - сказал Степанов.

Напомним, в МОН предложили отменить массовое празднование 1 сентября в школах.

Также мы писали, что Кабмин определился, как будут работать школы в условиях эпидемии Covid-19.